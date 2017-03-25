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تجديد حبس أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 آخرين بتهمة التحريض على الداخلية

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تجديد حبس أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 آخرين بتهمة التحريض على الداخلية تجديد حبس أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 آخرين بتهمة التحريض على الداخلية

مصراوي Masrawy

تجديد حبس أمين الشرطة

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم.
وطلب المحامي مختار منير دفاع المتهمين، إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياط، كما قدم أوراق تفيد اجراء المتهم السابع إسماعيل مختار عملية قلب مفتوح .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية.

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