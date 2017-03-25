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السفير المصري بتل أبيب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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السفير المصري بتل أبيب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين السفير المصري بتل أبيب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مصراوي Masrawy

سفير في تل أبيب حازم خيرت

رام الله- (أ ش أ):

قال سفير مصر في تل أبيب حازم خيرت في ذكرى مرور 40 عاما على زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس، إن هذه الزيارة التاريخية كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة، مسترجعا بعض الكلمات التي ألقاها الرئيس السادات في خطابه أمام الكنيست وخاصة أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، ومشددا على أن الطريق الوحيد لتحقيق هذا السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين ، منتقدا سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وأكد السفير حازم خيرت - في الكلمة التي ألقاها في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب - أن هناك فرصة لتحقيق السلام، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح قادرة على القيام بدورها الريادي في هذا الصدد، مشيرا إلى اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد بحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

كما أكد، في حديث لقناة "اي 24" الإسرائيلية، أن مصر تقود حملة لمكافحة الإرهاب وتصر على استئصاله من جذوره، منوها إلى أن هناك دولا تلعب دوراً سلبياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن المبادرة العربية للسلام توفر فرصة حقيقية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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