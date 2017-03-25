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برلين: لم يتم بيع لحوم فاسدة من البرازيل في ألمانيا

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برلين: لم يتم بيع لحوم فاسدة من البرازيل في ألمانيا برلين: لم يتم بيع لحوم فاسدة من البرازيل في ألمانيا

مصراوي Masrawy

لم يتم بيع لحوم فاسدة من البرازيل في ألمانيا

برلين (د ب أ)
أفادت تقديرات وزارة الزراعة الألمانية بأنه لم يتم بيع لحوم فاسدة واردة من البرازيل في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة: "ليس هناك معلومات بوصول شحنات من الشركات البرازيلية المعنية إلى ألمانيا".

وتابع أنه لم يرد أيضا من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقا لنظام التحذير السريع، أخبار بظهور لحوم مضرة بالصحة في هذه الدول.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 21 شركة على الأقل في البرازيل متهمة بالتلاعب في بيانات إنتاج لحوم فاسدة وإضافة مواد كيمائية عليها لإخفاء رداءتها، وفرضت السلطات البرازيلية حظر تصدير على هذه الشركات.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه وقف استيراد هذه اللحوم من البرازيل، ويتعلق قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دخول واردات اللحوم البرازيلية التي في طريقها حاليا إلى أوروبا وإعادتها للبرازيل، وذلك حسبما أعلن في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، الذي يترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي.

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