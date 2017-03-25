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وفد صحفي عراقي يزور نقابة الصحفيين

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وفد صحفي عراقي يزور نقابة الصحفيين وفد صحفي عراقي يزور نقابة الصحفيين

التحرير

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زار وفد عراقي برئاسة مؤسسة المساء الدولية للصحافة والإعلام، مقر نقابة الصحفيين، وكان في استقبالهم نيابة عن النقيب عبد المحسن سلامة، سكرتير عام النقابة حاتم زكريا، رأس الوفد الراقي الدكتور سلام الزبيدي، ومعه الدكتور على أحمد الزبيدي مدير عام وكالة المساء نيوز الدولية، وفارس سعدي رئيس جمعية مصوري كردستان العراقي وعدد آخر من الصحفيين العراقيين.

وقد لقي الوفد ترحيبا كبيرا من عضوى مجلس نقابة الصحفيين المصريين المتواجدين بمقر النقابة، اليوم السبت، محمد خراجة وإبراهيم أبو كيلة.

وأفاد ممثلو وفد كردستان العراق بأن جريدة كردستان تم تأسيسها بالقاهرة 5/7/1898، وصدر منها 31 عددا باللغة الكردية، ولذلك تم اختيار يوم 22 أبريل من كل عام ليكون عيدا للصحافة في كردستان العراق، والذي يحتفل به من خلال أنشطة متعددة.

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التحرير

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