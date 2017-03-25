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تأمين صحي وتصاريح سفر.. أول شركة مصرية تقدم خدمات متكاملة لـ«الكلاب»

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تأمين صحي وتصاريح سفر.. أول شركة مصرية تقدم خدمات متكاملة لـ«الكلاب» تأمين صحي وتصاريح سفر.. أول شركة مصرية تقدم خدمات متكاملة لـ«الكلاب»

التحرير

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قال الدكتور هشام عبد الناصر سرحان، مؤسس شركة شيلتر للخدمات الطبية، إن الشركة ستقدم خدمة التأمين الصحي على الحيوانات، في تجربة هي الأولى من نوعها في ، لافتا إلى أن خدمات التأمين ستشمل القطط والكلاب والخيول وغيرها من الحيونات. 

تصاريح سفر 

وأضاف في تصريح لـ«التحرير»، أنه من المخطط أن تقوم الشركة باستخراج تصاريح السفر للكلاب والقطط نيابة عن أصحابها في المطارات والهيئات المختصة، وكذلك القيام بعملية الاستيراد من الخارج للفصائل النادرة من الحيونات.

ونوه بأن الشركة بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات الرسمية لإجراءات التأسيس والتعاقد مع الهيئات والعيادات البيطرية، منذ أوائل شهر مارس الجاري.

تأمين صحي

وأشار إلى أن منظومة التأمين ستشمل جميع الأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية والأمراض المعدية، من خلال التعاقد مع العيادات الطبية والصيدليات الخاصة بأدوية الحيوانات بخصومات تصل إلى 80 %.

مسؤول شركة شيلتر (3)

 ولفت إلى أن من مهام الشركة الذهاب إلى المزارع الخاصة بالحيوانات من خلال أطباء متخصصين لإجراء الكشوفات والفحوص الطبية اللازمة لهم، منوها بتأسيس موقع أونلاين لتسويق الكلاب النادرة. 

رسوم التأمين

ونوه بأن شروط التعاقد مع الشركة تتمثل في بطاقات الهوية ونوع الحيوان، فضلا عن دفع الرسوم المقررة والتي تصل في المتوسط إلى 700 جنيه، قيمة التأمين الصحي.

مسؤول شركة شيلتر (2)

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التحرير

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