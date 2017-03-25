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مدبولي: توصيل مرافق مشرعات الاسكان بالصداقة بأسوان للبدء فى تسليمها

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مدبولي: توصيل مرافق مشرعات الاسكان بالصداقة بأسوان للبدء فى تسليمها مدبولي: توصيل مرافق مشرعات الاسكان بالصداقة بأسوان للبدء فى تسليمها

التحرير

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق، على أنه جارى حاليا الانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية لمشروعات اسكان الشباب المقامة بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، لسرعة تسليم وحدات المشروع للحاجزي فى غضون العام الحالي.

مدبولي

وقال مدبولى إنه تم حاليا انشاء 2832 وحدة سكنية شاملة الخدمات والمرافق بمنطقة الصداقة والتى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والتى من بينها 1200 وحدة سكنية قام بأنشاءها جهاز التعمير و 1632 وحدة سكنية قامت بتنفيذها مديرية الاسكان بالمحافظة.

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 وتابع الوزير خلال تفقده للمشروع الوحدات السكنية ونظم تشطيبها تمهيدا للبدء فى تسليمها، كما تفقد توسعات محطة جبل شيشة لمياه الشرب بتكلفة 120 مليون جنيه، ليتم مضاعفة كميات المياه، التي سيتم ضخها على مياه الشرب بمدينة ومركز أسوان وخاصة في المناطق الساخنة الواقعة على مرتفعات جبلية إلى 168 ألف م3 / يومياً.

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التحرير

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