بالصور...«قومي المرأة» ببورسعيد يحتفل بعيد الأم مع أمهات أقباط العريش

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، برئاسة المهندسة الاستشارية سحر لطفي، مقرر الفرع ، اليوم السبت، ‏احتفالية تكريم لأمهات الأقباط النازحين من العريش إلي بورسعيد بمعسكر الكشافة الدولي، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .‏

‏ شارك في الاحتفال كل من القس ارميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، و عدد ‏من القساوسة، كما شارك الأمهات في الاحتفال أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد.‏

وسادت الاحتفالية أجواء من المحبة والسعادة بين الجميع، و بدأت بالحديث عن دور الأم فى تربية أبنائها ‏والتضحية التي تقدمها الأم من أجل أبنائها طيلة عمرها، موجهين كل التقدير لكل أم مصرية في عيد الأم على عطائها.‏

وعقب ذلك توجهت المهندسة سحر لطفي، بالتهنئة القلبية ‏للأمهات الوافدات، من أرض الفيروز "العريش"، مؤكدة لهم بأن جميع أهالي بورسعيد يرحبون بهم وسعداء بهم ، ‏قائلة "أنتم بين أهلكم".‏

وعقب كلمة المهندسة سحر لطفي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد للأمهات الأقباط الوافدات من العريش، ‏تم توزيع الهدايا من فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد على الأمهات، ثم تم عقد لقاء محبة في اطار اسري من ‏المودة والصداقة بين أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد ، وبين أمهات الأقباط النازحيين ، وتم تبادل الحديث ‏بين الطرفين ، والتهنئة، وقد استمعت جميع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد للأمهات ، للتعرف على ‏أوضاعهن والاطمئنان عليهم.‏



ومن جانبهن تقدمت الأمهات الأقباط بالشكر والتقدير لفرع المجلس القومي للمراة ببورسعيد لمشاعرهم الطيبه ‏ومشاركته لهن في عيد الأم ،بذلك الشكل الذى تسوده مشاعر الأخوة والدفء.‏