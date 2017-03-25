بالصور...«قومي المرأة» ببورسعيد يحتفل بعيد الأم مع أمهات أقباط العريش

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، برئاسة المهندسة الاستشارية سحر لطفي، مقرر الفرع ، اليوم السبت، احتفالية تكريم لأمهات الأقباط النازحين من العريش إلي بورسعيد بمعسكر الكشافة الدولي، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .
شارك في الاحتفال كل من القس ارميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، و عدد من القساوسة، كما شارك الأمهات في الاحتفال أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد.
وسادت الاحتفالية أجواء من المحبة والسعادة بين الجميع، و بدأت بالحديث عن دور الأم فى تربية أبنائها والتضحية التي تقدمها الأم من أجل أبنائها طيلة عمرها، موجهين كل التقدير لكل أم مصرية في عيد الأم على عطائها.
وعقب ذلك توجهت المهندسة سحر لطفي، بالتهنئة القلبية للأمهات الوافدات، من أرض الفيروز "العريش"، مؤكدة لهم بأن جميع أهالي بورسعيد يرحبون بهم وسعداء بهم ، قائلة "أنتم بين أهلكم".
وعقب كلمة المهندسة سحر لطفي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد للأمهات الأقباط الوافدات من العريش، تم توزيع الهدايا من فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد على الأمهات، ثم تم عقد لقاء محبة في اطار اسري من المودة والصداقة بين أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد ، وبين أمهات الأقباط النازحيين ، وتم تبادل الحديث بين الطرفين ، والتهنئة، وقد استمعت جميع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد للأمهات ، للتعرف على أوضاعهن والاطمئنان عليهم.
ومن جانبهن تقدمت الأمهات الأقباط بالشكر والتقدير لفرع المجلس القومي للمراة ببورسعيد لمشاعرهم الطيبه ومشاركته لهن في عيد الأم ،بذلك الشكل الذى تسوده مشاعر الأخوة والدفء.