يديعوت: السودانيون يزورون التاريخ ويزعمون أن أهراماتهم أقدم من مصر

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بعنوان "معركة مصر والسودان على الأهرامات وفرعون" قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "زيارة النجمين ويل سميث وليونيل ميسي للجيزة مقابل زيارة والد أمير قطر للسودان خلقت عاصفة تاريخية من نوعها".

وأضافت "في مصر سخروا من الزيارة القطرية وفي السودان ردوا بتزوير وتزييف التاريخ، زاعمين أن أهرامات الخرطوم أقدم من نظيرتها المصرية، وأن فرعون كان سودانيا، أما المصريون فبعد هذه المزاعم لم يبقوا صامتين".

وقالت "مؤخرا زار نجم برشلونة لاعب كرة القدم ليونيل ميسي الأهرامات الشهيرة في محافظة الجيزة المصرية، وكذلك نجم هوليود ويل سميث؛ وهما الزياراتان اللتان تم تغطيتهما بشكل واسع في الإعلام المصري، لكن في المقابل زارت الشيخة موزة والدة أمير قطر السودان، وقررت النظر عن كثب إلى الأهرامات السودانية الموجودة في شمال البلاد".

وأضافت "التوتر بين الدوحة والقاهرة والمقارنة بين الأهرامات هنا وهناك، على ما يبدو لم تبعد عن نظر المسؤولين في البلدين"؛ مضيفة أن "الكثير من المصريين يعتقدون أن موزة من بين مهندسي المؤامرة القطرية للسيطرة على القاهرة بواسطة الإخوان المسلمين والذي صعدوا للسطة عام 2012”.

وقالت "إزاء هذه النظرة حظيت موزة بانتقادات في وسائل الإعلام المصرية التي هاجمتها بدون توقف"؛ لافتة إلى أن "زيارة الشيخة القطرية للسودان تضمنت لقاء مع الرئيس عمر البشير الطاغية المطلوب للقضاء الدولي بسبب ارتكابه جرائم حرب".

وأضافت أن "المذيعون في الاستديوهات المصرية كان جزءا غير منفصل عن الحفلة بشأن السودان بالردود الساخرة والنكات، إلا أن المذيع الأكثر شعبية أحمد موسى المعروف بأنه مقرب للنظام الحاكم، دعا في برنامجه الإعلام السوداني إلى التوقف عن التحريض ضد المصريين".

واستكملت "في ضوء العاصفة الإعلامية، وصلت الخصومة بين الجانبين للخطوط الدبلوماسية، واتصل وير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره السوداني لتهدئة الأجزاء، والتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات بين القاهرة والخرطوم، والقضاء على الإهانات التي تبادلها المصريون والسودانيون فيما بينهم".

وختمت "يديعوت " بقولها "رغم أن الأزمة بين الجانبين على الصعيد الإعلامي والشعبي الجماهير تبدو في نهايتها، إلا أنه يبدو أن كثير من القضايا تخيم على العلاقات بين الدولتين، وعلى رأسها الصراع القديم على ما يعرف باسم (مثلث حلايب) وهي منطقة مختلف عليها على ساحل البحر الأحمر، وعلاوة على ذلك هناك صراعات السيطرة على مياه النيل والمزاعم التي أطلقها الرئيس السوداني مؤخرا في مقابلة بالسعودية عن دعم القاهرة لمعارضيه".