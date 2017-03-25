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محمد حلمي يعلن الرحيل: «بحب الزمالك لكن كرامتي أهم»

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محمد حلمي يعلن الرحيل: «بحب الزمالك لكن كرامتي أهم» محمد حلمي يعلن الرحيل: «بحب الزمالك لكن كرامتي أهم»

التحرير

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قال محمد حلمي، المدير الفني للزمالك، إنه أبلغ هاني زادة، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، اعتذاره عن استكمال مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد حلمي، في تصريحات صحفية، عقب مران اليوم السبت، أنه اتخذ تلك الخطوة لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، موضحًا أنه جاهز للرحيل في أي لحظة.

وشدد حلمي، على رفضه العمل مدربًا عامًا مع أي مدير فني أجنبي سيتولى قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن عمله في القلعة البيضاء، نابع من حبه للنادي الذي تربى فيه: «لن يفرق معي العمل يوم أو حتى سنة.. سأظل تحت أمر الزمالك في أي وقت».

واختتم حلمي تصريحاته: «أنا بحب الزمالك لكن كرامتي أهم».

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التحرير

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