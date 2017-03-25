وزيرة الاستثمار: الرئيس وجّه بالاهتمام بالصعيد.. صور

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم السبت، لقاءً مع عددٍ من رؤساء جمعيات مستثمري إقليم الصعيد والمسئولين عن ملفَي الصناعة والاستثمار للتعرف على التحديات وسبل حلها لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، وذلك بحضور أعضاء بمجلس النواب، والدكتور محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، والدكتور بركات حسانين عميد كلية هندسة الأزهر بقنا.

وشهدت الوزيرة حفل تسليم الشهادات والجوائز العينية للفرق المشاركة من محافظة قنا بأكاديمية بداية للشركات الناشئة بمشاركة 500 شاب وفتاة في إطار بروتوكول انطلاق (المشروع القومي للحاضنات التكنولوجية)، بين الهيئة العامة للاستثمار وأكاديمية البحث العلمي، والذين تقدموا بأفكار متنوعة تنطلق من واقع المحافظة وتستهدف حلاً للتحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات. وخلال الحفل عُرضت نبذة عن أنشطة أكاديمية بداية، إذ تهدف الأكاديمية إلى تزويد روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات والقدرات اللازمة لإدارة أعمالهم وتطويرها وسبل تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة.

وافتتحت وزيرة الاستثمار ومحافظ قنا، مَعرض الحِرَف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة بفندق البسمة بمدينة قنا، ويضم المعرض العديد من منتجات جمعيات المجتمع المدني ومنتجات مصانع المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي.

وأشارت "نصر" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال مؤتمر الشباب بأسوان بالاهتمام بإقليم الصعيد، وإقامة المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدة أن الحكومة لن تدّخر جهدًا في العمل على خلق مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية.

ونوه محافظ قنا إلى أن الدولة تُعطي أولوية كبرى لتنمية المشروعات الاستثمارية بصعيد مصر، وتقدم المحافظة تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي، كما ستشهد الفترة المقبلة انطلاق عددٍ من المصانع الجديدة التي ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، مضيفًا أن المنطقتين الصناعيتين تمتلكان العديد من المقومات اللازمة لتشجيع الاستثمار لقربها من أماكن التصدير والطرق الرئيسية التي تربطها بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في كافة المجالات، ويجرى حاليًا تنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لمستشفيات: "أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا" بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه، كما تم تحويل مستشفى اليوم الواحد، إلى أول مركز للأورام بالمحافظة للتيسير على أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تتم بالمعمل المشترك بقنا التابع لمديرية الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون و600 ألف جنيه، وإنشاء نقطتي شرطة بالمنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي لجذب المستثمرين وغيرها من المشروعات التي تعكس اهتمام الدولة بصعيد مصر.