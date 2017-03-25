توزيع أول ٢٠ شهادة شفاء من فيروس C بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم السبت، توزيع 20 شهادة شفاء من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C)، بمركز ملوي، وذلك ضمن أعمال حملة المسح الشامل لحصر أعداد المرضى المصابين بالفيروس في القرى على مستوى المحافظة بمراكزها التسع.

وأشارت وكيل الصحة، إلى أن المسح الشامل سوف يغطي جميع مراكز المحافظة وسيشمل جميع المواطنين، وأنه جرى عمل ندوات تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعلن خلال إطلاق حملة المسح الشامل للفيروس من قرية البراجيل بمركز ملوي، في نهاية شهر يناير الماضي.

وأعلن أن محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ هي الأكثر إصابة بالفيروس، وأن المنيا تأتي في المركز الأول بين المحافظات الثلاث من حيث نسب الانتشار، ولهذا كان اختيار قرية البراجيل في مركز ملوي لتكون الانطلاقة لحملة المسح الميداني، وأكد أن الاختيار ليس عشوائيًا، وأنه تم وفق معايير محددة، منها أنها قرية بعيدة عن عاصمة المحافظة، وأكثر فقرًا واحتياجًا، ونسبة الإصابة بها أعلى من القرى المماثلة.

وأشار وزير الصحة إلى أن نتيجة المسح الأوليّ لكل الأعمار بالمحافظة كشفت عن أن نسبة الإصابة بها تبلغ 6.1%، ومن المتوقع وصولها لـ10% مع انتهاء الفحص للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، لافتًا إلى أن مسح المحافظة بشكل كامل سينتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل.