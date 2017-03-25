أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

توزيع أول ٢٠ شهادة شفاء من فيروس C بالمنيا

Google+ Print
توزيع أول ٢٠ شهادة شفاء من فيروس C بالمنيا توزيع أول ٢٠ شهادة شفاء من فيروس C بالمنيا

مصراوي Masrawy

أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم السبت، توزيع 20 شهادة شفاء من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C)، بمركز ملوي، وذلك ضمن أعمال حملة المسح الشامل لحصر أعداد المرضى المصابين بالفيروس في القرى على مستوى المحافظة بمراكزها التسع.

وأشارت وكيل الصحة، إلى أن المسح الشامل سوف يغطي جميع مراكز المحافظة وسيشمل جميع المواطنين، وأنه جرى عمل ندوات تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعلن خلال إطلاق حملة المسح الشامل للفيروس من قرية البراجيل بمركز ملوي، في نهاية شهر يناير الماضي.

وأعلن أن محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ هي الأكثر إصابة بالفيروس، وأن المنيا تأتي في المركز الأول بين المحافظات الثلاث من حيث نسب الانتشار، ولهذا كان اختيار قرية البراجيل في مركز ملوي لتكون الانطلاقة لحملة المسح الميداني، وأكد أن الاختيار ليس عشوائيًا، وأنه تم وفق معايير محددة، منها أنها قرية بعيدة عن عاصمة المحافظة، وأكثر فقرًا واحتياجًا، ونسبة الإصابة بها أعلى من القرى المماثلة.

وأشار وزير الصحة إلى أن نتيجة المسح الأوليّ لكل الأعمار بالمحافظة كشفت عن أن نسبة الإصابة بها تبلغ 6.1%، ومن المتوقع وصولها لـ10% مع انتهاء الفحص للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، لافتًا إلى أن مسح المحافظة بشكل كامل سينتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة