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ضبط 60 كيلو دجاج فاسد داخل محل بدمياط

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ضبط 60 كيلو دجاج فاسد داخل محل بدمياط ضبط 60 كيلو دجاج فاسد داخل محل بدمياط

مصراوي Masrawy

ضبط 60 كيلو دجاج فاسد

دمياط – محمد إبراهيم:
شن ضباط مباحث بدمياط، اليوم السبت، حملة مكثفة على عدد من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار.
وتمكنت الحملة من ضبط "ع. أ"، 46 عامًا، صاحب محل لبيع الطيور في مدينة كفر سعد، بعدما أثبت تقرير الطب البيطري حيازته كمية من الدجاج الفاسد بلغ وزنها نحو 60 كيلو جرام.
وألقت مباحث التموين القبض على "م. ع"، البالغ من العمر 45 عامًا، صاحب مخبز غير مرخص بشط الملح، لحيازته 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم بهدف إعادة تصنيعه وبيعه بأكثر من السعر المقرر للجمهور.
وضبطت المباحث، "م. أ"، صاحب محل بقالة في قسم أول دمياط لحيازته 250 كيلو جرام من السكر الحر المعبأ، لبيعه بأزيد من السعر المقرر، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

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