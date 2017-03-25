قنصلية فلسطين تنعي سفيرها الأسبق بالقاهرة.. وتؤكد: جنازته من "السيدة نفيسة"

الإسكندرية – محمد أحمد:

نعى القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية حسام الدباس، سفير فلسطين الأسبق في مصر "سعيد كمال"، والذي وافته المنية، اليوم السبت، خلال إقامته بالقاهرة.

وقال القنصل الفلسطيني في تصريح له اليوم: "في هذا المصاب الجلل، تتقدم القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية وباسم الجالية، بالتعازي والمواساة لذوي الفقيد".

وأضاف "الدباس"، أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على السفير الفلسطيني الراحل غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، فيما ستقام مراسم العزاء بعد غد الاثنين بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

يذكر أن السفير سعيد كمال، من مواليد مدينة نابلس في الضفة الغربية، وشغل منصب سفير فلسطين الأسبق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومساعدًا للأمين العام للجامعة العربية، ورئيسًا لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، وممثلاً لفلسطين في منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا بالقاهرة.

وشارك "كمال" في عدد من المواقف النضالية الفلسطينية، حيث كان أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الحركة الطلابية عام 1964، كما كان له دور مؤثر في صياغة السياسات العامة خلال فترة التسعينيات.