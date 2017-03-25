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كيف تشارك الأجهزه المنزلية في يوم "ساعة الأرض"

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كيف تشارك الأجهزه المنزلية في يوم "ساعة الأرض" كيف تشارك الأجهزه المنزلية في يوم "ساعة الأرض"

مصراوي Masrawy

الاجهزه-المنزليه

كتبت- ميرا ماهر
تستعد العديد من دول العالم للمشاركة في حملة "ساعة الأرض" عبر إطفاء المصابيح لساعة واحدة مساء اليوم بهدف لفت الأنظار للتغير المناخي في العالم، وتنوير الأجيال القادمة بخطورة هذه التغيرات.

وكنوع من المشاركة في ساعة الأرض، تقوم العديد من البيوت بإغلاق المصابيح وعدم استخدام الكهرباء، وفي نفس الوقت فإن إغلاق المصابيح ليست الطريقة الوحيدة للمشاركه في مثل هذا الحدث، وإنما يمكن توفير الكهرباء من خلال الأجهزه المتصلة بها دون استخدامها.

فهناك العديد من الأجهزه المتصلة بالكهرباء والتي تستهلك الكثير منها، حتى في وضعية "الاستعداد للتشغيل" مثل التلفاز، لذا ينصح بغلق الجهاز تماماً بعد الاستخدام وهذا ما ينطبق على كافة الأجهزة الأخرى.

كما أن معظم البيوت حالياً تحتوي على أجهزة الكمبيوتر وجهاز طباعة و"راوتر" الإنترنت، وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء عند اتصالها بالكهرباء حتى دون استخدامها، والتي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلاً.

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مصراوي Masrawy

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