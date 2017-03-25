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تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة التحقيقات تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة التحقيقات

مصراوي Masrawy

إسماعيل الإسكندراني

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت في وقت سابق القبض على إسماعيل الإسكندراني في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.

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