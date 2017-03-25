بالصور.. توزيع مساعدات إنسانية لأسر المسجونين ببورسعيد

كتب- علاء عمران:

بدأت إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية بإشراف اللواء سامي محمد أبو الخير مساعد الوزير لقطاع الرعاية اللاحقة، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد بتوزيع مساعدات إنسانية على أسر المسجونين، والمفرج عنهم حديثًا.

وينظم الاحتفالية قسم الرعاية اللاحقة تحت إشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن والرعاية الاجتماعية، واللواء سامى أبو الخير مدير إدارة الرعاية اللاحقة واللواء ذكي صلاح مدير امن بور سعيد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الامن الاجتماعي بالتواصل مع المواطنين من المسجونين وأسرهم والمفرج عنهم وتفعيل قسم الرعاية ويقوم بتنفيذ تلك الاحتفالية الرائد أحمد حاسوب الضابط بإدارة الرعاية اللاحقة والنقيب هاني رشوان بمديرية امن بور سعيد حيث تم المرور على أهالي المسجونين والمفرج عنهم لتفقد حالتهم المادية لإعاشتهم حيث سيتم تقديم المعونات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باستعادة الثقة والروح الطيبة بين جماهير المواطنين وجهاز الشرطة وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وحرصًا من الوزارة على توفير أوجه الرعاية المختلفة للمفرج عنهم من السجون حديثًا.