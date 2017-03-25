أسامة الأزهري: القوى الخارجية تعمل على التشكيك في "ذات المصري"

الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن بعض القوى الخارجية تعمل على ترسيخ التشكيك في الذات لكل مصري وحضارته، حتى يصل الشخص إلى اليأس والإحباط لكى لا يتذكر ما صنعه أجداده ويصنع منه إنسانًا عاجزًا عن إنجاز أي شيء.

وشدد الأزهري خلال الكلمة التي ألقاها بالندوة التثقيفية: "الهوية المصرية" بجامعة المنصورة، على أهمية الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن ثورة 1919 وخروج الثورة من "صحن الجامع الأزهر" أظهرت توحُّد المصريين خلف هدف واحد وهو: الوطن.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الإنسان إذا تفككت منظومة قِيَمه تفككت حضارته، وإذا كان لديه إيمان كامل بهويته الوطنية سيختلف أداؤه، ويستطيع أن يبدع في صناعة الاقتصاد وشتى أنواع التقدم، مؤكدًا أن المصري إذا تمسك بهويته سيستطيع تحقيق المعجزات.

وقال الأزهري: "نرى الآن في الدول المجاورة تفككًا وصراعاتٍ وحروبًا، لأنها لم تتمسك بهويتها الوطنية وتنحي خلافاتها جانبًا وتعمل لإعلاء مصلحة الوطن".