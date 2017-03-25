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بالصور- وفد من لجنة الدفاع بـ"النواب" يزور مصابي القوات المسلحة

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مصراوي Masrawy

وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (1)وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (1)

وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (2)وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (2)

وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (3)وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (3)

وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (4)وفد من لجنة الدفاع بـالنواب يزور مصابي القوات المسلحة (4)

كتب- مصطفى المنشاوي:

زار أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أبطال القوات المسلحة المصابين جراء العمليات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من شبة جزيرة سيناء، والذين يخضعون لتلقي العلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ومستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية.

وأكدت اللجنه أن رجال القوات المسلحة ممن أصابتهم آيادى الإرهاب الآثمة هم فى طليعة المصريين النبلاء الأطهار الذين لولاهم ما تحقق الأمن والإستقرار للوطن.

وشدد الوفد على ضرورة أن نعمل سوياً يداً واحدة من أجل ردع أهل الخسة والضلال، وأن ذلك لن يتأتى الا من خلال التكاتف وتضافر الجهود والسعى وراء المصلحة العليا لرفعة وطننا المفدى.

وقدمت اللجنه الهديا التذكارية للمصابين امتنانا وعرفاناً لما قدموة من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين فى سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة فى أروع صور العطاء فى سبيل الله والوطن.

من جانبهم، أبدى المصابون اعتزاززهم بتلك الزيارة التى تعبرعن مدى تعاون وترابط كل فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة والقوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن والرخاء لمصر وشعبها.​

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