مدافع هوفنهايم: بايرن ميونيخ أفضل ناد في العالم

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كشف الألماني نيكلاس شولي، مدافع فريق هوفنهايم الألماني، عن أسباب تفضيله الانتقال إلى بايرن ميونيخ، الموسم المقبل، على حساب تشيلسي الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لشبكة "تي زد".

وأعلن بايرن ميونيخ، التعاقد مع نيكلاس شولي وسيباستيان رودي، ثنائي هوفنهايم في يناير الماضي، على أن ينضم اللاعبان إلى صفوف الفريق البافاري بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال شولي: «لقد حصلت على عرضين من بايرن وتشيلسي في نفس الوقت.. أنا فخور أن تشيلسي كان مهتمًا بي، لكنني فضلت البقاء في البوندسليجا، لا يوجد ناد أفضل من بايرن ميونيخ، هذا أفضل ناد في العالم».

وتابع نيكلاس شولي صاحب الـ(21 عامًا): «رأيت أن هذا القرار هو الأصلح والأنسب».