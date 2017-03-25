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عضو بهيئة كبار العلماء: "تجديد الخطاب الديني" دعوة تتخفى تحتها مطالب علمانية

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عضو بهيئة كبار العلماء: "تجديد الخطاب الديني" دعوة تتخفى تحتها مطالب علمانية عضو بهيئة كبار العلماء: "تجديد الخطاب الديني" دعوة تتخفى تحتها مطالب علمانية

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، إن هناك أمر شائع في صناعة الفتوى وهو ترك البعض للمذاهب الفقهية، وعدم البحث فى الأحكام الواردة منها والمستخلصة من الكتاب والسنة.

وأضاف القوصي- فى كلمته بندوة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، السبت، بعنوان "الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع"- أن البعض يتبع نظام "تتبع الرخص" بعرضها بكثرة على الناس ليختار منها المسلم ما شاء، وهذا يصنع فتاوى شاذة وتخبط فى الأحكام.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الخطاب الديني، يتخفى تحته علمانية ودنيوية وتأخذه ستار للانتشار، متابعًا: "هناك فرق بين موائمة النص الشرعي للواقع، وبين تحكيم الواقع في النص، فالأول مطلوب والثاني مرفوض".

ووجه عضو هيئة كبار العلماء حديثه للطلاب قائلًا: "تنبهوا إلى ما يحاك ضد الدين والأزهر الذي سيظل موجودًا بكم".​

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مصراوي Masrawy

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