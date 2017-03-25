السيسي يكلف الجيش والشرطة بالتصدي بـ"حسم" لأية تعديات على نهر النيل

القاهرة – (مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس مع قيادات القوات المسلحة والشرطة، بهدف متابعة تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في شمال سيناء، في إطار الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالتضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، والتحلي بأعلى مستويات الاستعداد القتالي والتأهب الأمني، بهدف ملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية، وتوفير الأمن للمواطنين في كافة ربوع مصر.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الداخلية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي بحسم لأية تعديات على نهر النيل في كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية نهر النيل.

كما وجه بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتصدي لمحاولات الاستغلال غير القانوني لها.