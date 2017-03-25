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"البحيرة" تستعد لمهرجان الفولكلور الدولي

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مصراوي Masrawy

مهرجان الفولكلور الدولي

البحيرة – أحمد نصرة:
تنطلق السبت المقبل، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور، الذى يستمر 7 أيام متصلة، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من المحافظين وقناصل الدول المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى رموز الفكر والأدب والثقافة والفن من أبناء البحيرة.

يشارك في المهرجان 14 فرقة فنون شعبية من 8 دول هي: الجزائر، والهند، والأردن، والسنغال، واليونان، والإمارات، وسيريلانكا، بجانب التي يمثلها 7 فرق للفنون الشعبية يقدمون تراثهم الإقليمي وهي: فرق البحيرة، والأقصر، وبورسعيد، وسوهاج للفنون الشعبية، وفرقة قصر التذوق بالإسكندرية، وفرقة الأراجوز المصري بقصر ثقافة شبرا الخيمة، وفرقة منتخب جامعة سيناء.

تبدأ فعاليات حفل الافتتاح بعروض وكرنفالات للفرق المشاركة في ميدان الأوبرا بدمنهور، بعدها ينتقل الحضور إلى مسرح أوبرا دمنهور ليعلن وزير الثقافة ومحافظ البحيرة افتتاح المهرجان وتقديم دروع التكريم وشهادات التقدير لرموز وعلامات الفلكلور الشعبي المصري الذين ساهموا بإبداعاتهم في إثراء هذا اللون من الفنون.

ويهدف المهرجان باستضافته عددًا من الفرق الفنية المصرية والأجنبية المتخصصة في تقديم الفولكلور والتراث الشعبي، إلى توثيق هذا الموروث الفني نظرا لأهميته في دراسة خصائص المجتمعات والبحث في عوامل تطور الأمم، كما يسعى للمساهمة في جمع وتصنيف وحفظ كافة أنواع الفولكلور على المستويَين المحلي والعالمي، خاصة بعد النجاح الذي تحقق في الدورات السابقة، حيث بات المهرجان ملتقىً فنيًا دوليًا يجمع شعوب وثقافات العالم على أرض مصر.

مهرجان الفولكلور الدولي (2)

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