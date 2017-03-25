نصّاب ينتحل صفة صحفي للاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطني الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

ألقت الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية القبض على شخص انتحل صفة صحفي، ورئيس مجلس إدارة موقع إخباري، تابع لمؤسسة خيرية بالدقهلية، بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين، يتهمونه بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم مقابل بيع قطع أراض زراعية لأكثر من شخص.

البداية بتلقي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بحضور عدد كبير من المواطنين لديوان المركز، يتهمون "السيد. ح. ع"، 45 سنة، ومقيم بقرية طناح التابعة للمركز، ببيع عدد كبير من قطع الأراضي على مساحات 100 و200 متر مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بدءا من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف، وبيع قطعة الأرض الواحدة لأكثر من شخص.

تم تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس مباحث المركز، ضبطت المتهم بعد تحرير أكثر من 7 محاضر.

وأكد مصدر أمني رفيع لـ"مصراوي" أن البلاغات توالت بعد سقوط المتهم في قبضة الأمن، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات معه.

وأضاف المصدر أن المتهم استطاع إيهام المواطنين والنصب عليهم، والتحصل على ملايين الجنيهات، نظير إنجاز مصالحهم، بادعاء علاقته بالمسؤولين، والتقاطه لصور مع بعض المسؤولين بالمحافظة.