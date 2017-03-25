وفاة والد زوجة محمد صلاح.. وعمدة القرية: اللاعب سيشارك في الجنازة

الغربية - مروة شاهين:

توفى بقرية نجريج مركز بسيون، اليوم السبت، محمد صادق، والد زوجة محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، والمحترف فى نادى صفوف روما الإيطالي.

وأكد ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، أن والد زوجة اللاعب محمد صلاح، يعمل سكرتير مدرسة نجريج الابتدائية التابعة لإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وتوفي اليوم بعد صراع مع المرض.

ولفت شيته إلى أن تشييع الجنازة سيكون عقب صلاة المغرب، ومن المنتظر حضور اللاعب محمد صلاح، خاصة أنه متواجدًا بالقاهرة ضمن صفوف المنتخب الوطني استعدادًا لأداء مباراة ودية أمام منتخب توجو يوم الثلاثاء المقبل.