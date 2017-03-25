بعد مقتل "فريد شوقي".. ما هو مخدر "الفودو"؟

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي عمر:

أثار حادث مقتل فريد شوقي مدير التسويق بإحدى الشركات العقارية على يد عصابة لتجارة مخدر "فودو" جدلاً واسعاً وذلك عقب الكشف عن هوية أفراد العصابة التي يتزعمها عقيد متقاعد يدعى الصباح أحمد زكي، هرب إلى المملكة العربية السعودية.

صفقة "الفودوVoodoo "، التي أحدثت خلافات بين أفراد العصابة، تم استيرادها من دولة البرازيل، وثمنها تخطى 2 مليون جنيه، وتم جلبها بمعرفة عراقي الجنسية يدعى دريد السامرائي "محبوس" يعمل وسيطاً لتلك النوعية من الصفقات الممنوعة والمجرمة قانونياً، كما تم القبض على 7 متهمين آخرين.

وقال مصدر أمني مسئول بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية إن مخدر الفودو "الحشيش المصنع" هو خلطة كيميائية، مماثلة للمادة الفعالة في الحشيش ثم أخذها، وإضافة بعض المواد الأخرى.

"الفودو" تعني التعويذة، وتم صناعته لأول مرة في أمريكا اللاتينية وهو نبات يشبه أوراق البانجو، يتم وضع مادة الفودو على أي عشب أخضر ثم تنشيفها لتتحول بعد ذلك إلى مواد تشبه التبغ.

ويتميز "الفودو" باللون الأخضر الفاتح ويتم تعاطيه عن طريق التدخين، ويحوى مواد تسمى "الأتروبين والهيوسين والهيوسيامين".

وقال المصدر إن صناع مادة الفودو داخل مصر يستخدمون أكثر من 100 مادة كيميائية متغيرة، حتى لا تتطابق مع الـ5 مواد المجرمة، لينجحوا في الإفلات من القانون بمجرد وضع المادة المضبوطة بالمعامل الكيميائية.

ويتسبب الفودو في السيطرة التامة على الجهاز العصبي، ويؤدى إلى تخديره تماماً، ويصيب المتعاطي باحتقان شديد واحمرار بالوجه وحشرجة في الصوت واتساع فى حدقة العين، وعندما ينتهى تأثيره تزيد الهلاوس السمعية والبصرية التى يشعر بها المتعاطي، ويعد تأثيره أسرع من الهيروين وليس أقوى منه.

وأكد المصدر ارتفاع نسبة المدمنين، لمخدر الفودو، وقال إن إدارة المخدرات تتلقى عشرات الطلبات، التي ترغب في علاج أبنائها من المخدر، ويتم التنسيق مع مستشفيات الطب النفسي ( الخانكة، والعباسية، والطيران) لعلاج الإدمان، وإرسال المرضى إليها.

وأمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة محمد يسري، الخميس الماضي، بحبس 8 متهمين في واقعة خطف ومقتل فريد شوقي، وذلك بسبب خلافات حول ثمن صفقة فودو تم جلبها من الخارج، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالخطف والقتل والاتجار بالمخدرات.