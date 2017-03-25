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وفد من الداخلية يزور القومي للمرأة للتهنئة باليوم العالمي

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وفد من الداخلية يزور القومي للمرأة للتهنئة باليوم العالمي وفد من الداخلية يزور القومي للمرأة للتهنئة باليوم العالمي

مصراوي Masrawy

المجلس القومي للمرأة

كتب- علاء عمران:
‏‫زار وفد قطاع حقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة "اليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، أنه يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالمبادرات الإنسانية وتحقيق التواصل المجتمعي مع مختلف طوائف الشعب، ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات، وتعظيماً لدور المرأة في المجتمع،
فقد قام وفداً من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ومشاركة قيادات وضباط وضابطات القطاع بزيارة المجلس القومي للمرأة في إطار الاحتفال بأعياد المرأة ( اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم)؛ حيث كان في استقبالهم الدكتورة مايا مرسي " رئيس المجلس القومي للمرأة " وأعضاء المجلس ، حيث قدموا التهنئة لرئيسة الوفد وأعضائه ونقلوا تحيات السيد وزير الداخلية لهم .
وأضاف البيان، أن هذا وقد لاقت الزيارة مردوداً إيجابياً حيث تقدمت الدكتورة رئيسة المجلس وأعضاءه والحاضرين بالشكر لهم والتقدير على هذه الزيارة، وأعربوا عن ثنائهم على جهود الوزارة وتقديرها للمرأة المصرية ممثلة في المجلس، والإشادة بالتواصل المستمر بين المجلس وأجهزة وزارة الداخلة وعلى رأسها قطاع حقوق الإنسان.
وأشادت الدكتورة رئيس المجلس بالمبادرة التي قامت بها الوزارة للمرأة المصرية من خلال استقبالهن بمستشفيات الشرطة وتقديم الخدمات الطبية واستخراج الأوراق الثبوتية لهن بالمجان خلال شهر مارس الجاري مما كان له الأثر الطيب في نفوسهن .
في نهاية الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية، وقدمت الدكتورة رئيسة المجلس درع المجلس للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تقديراً لجهود سيادته في دعم المرأة.

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