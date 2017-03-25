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حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد الأقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بقنا

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حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد الأقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بقنا حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد الأقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بقنا

مصراوي Masrawy

مديرية أمن قنا

كتب- علاء عمران:

‏‫قام وفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بزيارة تفقدية على الأقسام، ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بمديرية أمن قنا، للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات الفنية واعتبارات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ، أنه يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية نحو توفير أوجه الرعاية الصحية للمحجوزين بالمراكز والأقسام وحرص الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان لكافة المواطنين، قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بمديرية أمن قنا للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات الفنية والصحية المناسبة ومراعاة اعتبارات حقوق الإنسان ، واصطحاب لجنة طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية للكشف على المحتجزين وصرف العلاج اللازم لهم والتأكد من توافق وصلاحية أماكن الاحتجاز للمعايير الصحية.

وأضاف البيان، انه قامت اللجنة بالمرور خلال جولتها التفقدية بالتأكد من توفير الخدمة اللازمة لذوى الإعاقة، وكبار السن المترددين على الأقسام والمراكز، وتوفير الكراسي الطبية اللازمة لهم، والمرور على مكاتب السجلات المدنية الملحقة بهم وكذلك إدارة مرور قنا للوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين.

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