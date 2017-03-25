السيسي يجتمع بقيادات الجيش والشرطة بشأن الإرهاب

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تم فى إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس مع قيادات القوات المسلحة والشرطة، بهدف متابعة تطورات الأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة فى شمال سيناء، فى إطار الخطط والتدابير الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة للتصدى للجماعات الإرهابية التى تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالتضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، والتحلى بأعلى مستويات الاستعداد القتالى والتأهب الأمنى، بهدف ملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية، وتوفير الأمن للمواطنين فى كافة ربوع مصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الداخلية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الحملات الأمنية للتصدى بحسم لأية تعديات على نهر النيل فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية نهر النيل.

كما وجه الرئيس بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتصدى لمحاولات الاستغلال غير القانونى لها.