وزير التموين: إجراءات جديدة لتلافي أزمات السكر والأرز والقمح

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قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع استلام محصول قمح "جيد" هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتسلم من ٤ إلى ٤.٥ مليون طن قمح محلي، وتستورد من ٦ إلى ٦.٥ مليون طن من الخارج، حيث نستهلك ١٠ ملايين طن سنويًا تقريبًا لإنتاج رغيف الخبز المدعم، ما يمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، ورغم ذلك فلا مساس بدعم الخبز وحصة كل مواطن.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، أن مصر تستهلك 3.3 مليون طن سكر، وتنتج 2.2 مليون طن، ما يعني وجود عجزًا بواقع مليون طن في العام، لذا فقد اتمت الوزارة اتفاقًا مع المصانع لسد العجز، وأكد أن مصر تستورد السكر الخام لسد الفجوة المطلوبة وتم الاتفاق على بيعه بمبلغ 10.5 جنيهات للمستهلك.

وتابع مصيلحي: "أى حد ليه تعبئة خاصة ومعالجة خاصة يقدم التكلفة وهامش الربح وبنوافق.. فنحن لسنا في مقام تسعيرة جبرية، ومن يتكلم عن ذلك يخرج عن الإطار الاقتصادى الذي نص عليه الدستور، كما أن كتابة السعر للمستهلك أساسي ولن اسمح بغير ذلك".

وأوضح الوزير أن مصر يجب لا تزرع إلا من 1 إلى 1.1 مليون طن من الأرز، وهى الحدود الآمنة لنا بسبب أزمة المياه، التي باتت مشكلة عالمية تخطت أزمة الطاقة، مؤكدًا على أهمية تسعير المحاصيل بما يتوافق مع الدستور حتى يتحقق عائد ربح جيد للفلاح، ونضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من أزمة كبرى.

وأشار إلى أن هيئة السلع سبق وطرحت 3 مناقصات للأرز ولم يتقدم أحد، مما اضطرها للاستيراد من الخارج، ولجأت إلى استيراد الأرز الهندى، متابعًا: "ومن لا يرغب به يستبدله بسلعة آخرى".