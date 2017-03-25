بوفون يهدد عرش أحمد حسن على «عميد لاعبي العالم»

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شارك جيانلويجي بوفون، حارس مرمى منتخب إيطاليا، في مباراة فريقه أمام ألبانيا ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ارتفع رصيد بوفون إلى 168 مباراة دولية ليصبح في المركز الخامس في تاريخ أكثر لاعبي العالم مشاركة دولية وبذلك يتخطى الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ167 مشاركة.

ويتصدر القائمة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، ويأتي الحارس السعودي الكبير الدعيع، كما يوجد أيضًا نجم مصري آخر بالقائمة وهو حسام حسن .

ويعد بوفون اللاعب الوحيد الذي يشارك بصفة أساسية مع منتخبه، وأصبح يمثل الخطر الأكبر على أحمد حسن حيث يفصله 17 مباراة دولية عن كسر رقم اللاعب المصري والانفراد بلقب عميد لاعبي العالم.

و فى ضوء ذلك يستعرض «التحرير» في السطور التالية، أكثر لاعبي العالم مشاركة دولية:

10-محمد الخليوي



لاعب المنتخب السعودية، الذي بداً مشواره مع الخضر، عندما انضم إلى المنتخب بكأس أمم آسيا 92 في اليابان والتي شارك فيها كلاعب أساسي، ومنذ ذلك العام لم يغب محمد الخليوي عن المنتخب حتى 2001، واصبح ركيزة اساسية، خاض الخليوي مع المنتخب السعودي 163 مباراة ليحتل المركز العاشر فى القائمة.

9- كوبي جونز

لاعب منتخب أمريكا التاريخي، بدأ مسيرته مع منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم في عام 1992، حيث كانت أوىل مباراته الدولية مع المنتخب الأمريكي أمام المنتخب السعودي فى نصف نهائي بطولة الملك فهد الدولية الودية، وانتهت مسيرته مع المنتخب عام 2004، خاض جونز برفقة المنتخب الأمريكي 164 مباراة محرازاً 15 هدفاً.

8- فيتالييس أستافييفس

نجم منتخب لاتفيا، انضم لأول مرة إلى صفوف المنتخب اللاتفي عام 1992، عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً فقط.

واستمر أستافييفس فى تمثيل المنتخب فيما يقرب 19 عاماً نجح خلالهم فى خوض 167مباراة دولية نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفاً.

7-ايكر كاسياس

الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني، شارك لأول مرة مع المنتخب فى عام 2000 أمام منتخب السويد في مباراة ودية دولية، وظل كاسياس الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني حتى عام 2016، بعدما أصبح أسير دكة البدلاء لحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، ونجح كاسيس في الوصول إلى رقم 167 مباراة دولية مع المنتخب خلال 16 عاماً متعادلاً مع فيتالييس أستافييفس.

6-جيانلويجي بوفون

الحارس الإيطالي العملاق أصبح

أكثر اللاعبين الأوروبين خوضا للمبارايات الدولية بـ168، متخطيا الحارس الإسباني إيكر كاسياس ولاعب منتخب لاتفيا فيتالييس أستافييفس،يحتل المركز السادس عالمياً، وخاض بوفون أول مباراة دولية برفقة الأتزوري عام 1997.



5-إيفان هورتادو

أحد أفضل لاعبي المنتخب الأكودوري على مر التاريخ، وبدأ هورتادو مشواره مع المنتخب عام 1993 أمام روسيا البيضاء، واستمر مشوار الأكودوري مع منتخب بلاده حتي عام 2014،حيث نجح خلال تلك الفترة في المشاركة فى 168 لقاء.

4-حسام حسن

أبرز مهاجمي المنتخب الوطني على الأطلاق، بداًَ مسيرته مع الفراعنة عام 1985 فى مباراة ودية دولية أمام منتخب النرويج، ونجح حسن فى الأستمرار مع المنتخب الوطني لمدة 21 عاما نجح خلالهم فى خوض 169 مباراة دولية برفقة الفراعنة وتسجيل 69 هدف.

3-كلاوديو سواريز

المدافع التاريخي لمنتخب المكسيك، بداً مسيرته مع المنتخب المكسيكي عام 1992 أمام المنتخب الألماني فى مباراة ودية دولية، واستمر مع المنتخب المكسيكي لمدة 14 عاما نجح خلالهم فى خوض 177 مباراة دولية.

2-محمد الدعيع

حارس مرمى المنتخب السعودي العملاق، بداً مشوار برفقة الخضر عام 1993، حيث خاض أول مباراة أمام منتخب أيسلندا، واستمر الدعيع مع المنتخب السعودي حتى عام 2006 حيث نجح في أن يشارك فى 178 مباراة.

1-أحمد حسن

نجم المنتخب المصري وعميد لاعبي العالم، بدأ ابن مدينة مغاغة مشواره مع الفراعنة عام 1995 فى مباراة ودية أمام منتخب غانا ،وحقق حسن مع الفراعنة العديد من الإنجازات ونجح فى الفوز بـأربعة بطولات لامم أفريقيا، وخاض حسن طوال 16 عاما 184 مباراة برفقة الفراعنة.