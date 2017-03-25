بالصور.. تأبين "العبادي" صاحب فكرة إعادة بناء مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

احتفلت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، بتأبين الدكتور مصطفى العبادي، صاحب فكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإنشاء المكتبة في صورتها الحديثة، والذي رحل في 14 فبراير من العام الحالي، بحضور الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من أساتذة علم الآثار وأسرة الراحل.

وثمّن وزير الآثار، مسيرة الدكتور العبادي العلمية، والتي جعلته يحظى بتقدير عالمي وصل لقيام جامعات كندية بتأبين خاص له، احترامًا لمكانته الدولية نتيجة مشاركات ودراسات علمية له في عدة مؤتمرات حول العالم.

وأضاف وزير الآثار، أن العبادي لم يبخل على أي دولة بجهوده البحثية، حيث شارك كأستاذ محاضر فيما يقرب من 20 مؤتمرًا دوليًّا، وكذلك مشاركته في أكثر من 60 مؤتمرًا علميًا دوليًا، وله 13 كتابًا مترجمًا عن علم الآثار، وأكثر من 50 بحثًا علميًا دوليًا.

وأشار الوزير إلى أن العالِم المصري الراحل يعدّ واحدًا ممن تركوا لمصر علمًا غزيرًا، أعطاه شهرة واسعة في العديد من دول العالم التي استفادت من مسيرته العلمية، بعد جهوده البحثية في التاريخ اليوناني والروماني، الذي جعله ينال أعلى التكريمات في مصر خلال حياته، منها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة النيل، ووسام الدكتورة الفخرية من جامعة كندية.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن تاريخ مصطفى العبادي يعطي أملاً في بناء مستقبل مصر العلمي بأيدي أبنائها، بعد أن ترك علومًا تعكس مسيرته، مبينًا أن هذا التأبين يأتي تكريمًا لرائد من رواد الدراسات اليونانية، وتأكيدًا على دوره الكبير في إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية حتى صارت مركزًا دوليًا للفكر والمعرفة في جميع أنحاء العالم، وقِبلة المثقفين نحو المعرفة.

فيما أشار الدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن "العبادي" رحل في نفس العام الذي تحتفل فيه جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي بعد مرور ٧٥ عامًا على إنشائها، مضيفًا أن الجامعة تحتفظ بالعديد من أعمال الراحل، وخاصة في مجال الآثار الغارقة بالمحافظة، بالإضافة إلى جهوده في الحفاظ على التراث، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية منحته أعلى تقدير فيها ممثلاً في جائزة "طه حسين".