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انتظام حفني و محمد إبراهيم وتأهيل ناصف بمران الزمالك

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انتظام حفني و محمد إبراهيم وتأهيل ناصف بمران الزمالك انتظام حفني و محمد إبراهيم وتأهيل ناصف بمران الزمالك

التحرير

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انتظم أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم 1 إبريل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان أيمن حفني تغيب عن تدريبات الفريق أمس الجمعة نظرا لمرض ابنته.

فيما شارك محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في مران الأمس، في حين أدى إبراهيم صلاح لاعب الوسط تدريبات تأهيلية في حمام السباحة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية، كما أدى محمد مجدي تدريبات تأهيلية.

بينما خضع محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق لجلسة علاج طبيعي عقب المران 

ويغيب عن الفريق الرباعي الدولي محمود جنش وعلي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي، لانضمامهم لمعسكر لخوض ودية توجو، بينما شارك علي فتحي وإسلام جمال في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويقود محمد حلمي المدير الفني التدريب بصورة طبيعية رغم قرار الإدارة برحيله والتعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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