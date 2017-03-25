"القاهرة": لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جاردن سيتي المنهار

كتبت- ندى الخولي:

أصدر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليماته بسرعة انتهاء اللجنة الهندسية المشكلة من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية وحي غرب من فحص العقارات المجاورة وتحديد مدى تأثرها من انهيار العقار والتي تم إخلائها من السكان دون المنقولات.

وبناء على التقرير الصادر من غرفة العمليات والمتابعة بالميدانية بمحافظة القاهرة، تبين أن العقار الكائن بـ15 شارع جمال الدين أبو المحاسن جاردن سيتي، مكون من حوائط حاملة وأسقف خرسانية وهو مكون من وأرضي و5 أدوار وبالمتابعة على الطبيعة تبين سقوط الجزء الخلفي من العقار.

ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي المنيرة، وتم إسعافهم وخروجهم في الحال لإصابتهم إصابات خفيفة وجاري البحث عن أشخاص تحت الأنقاض وجاري معاينته.

وأكد المحافظ على رئيس الحي بالتنسيق مع رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات والأنقاض ونقلها للمقالب العمومية، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المنوط بها أجهزة الحي.