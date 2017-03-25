بالصور.. وزير الثقافة يزور مستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

زار حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم السبت، مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة برفقة اللواء حسن خلاف مدير قطاع مكتب الوزير، وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي .

وتفقّد الوزير أحدث الأجهزة الطبية ومراحل التعامل مع المرضى منذ بداية دخولهم إلى المستشفى حتى الوصول لمرحلة العلاج الإشعاعي، ملتقطًا بعض الصور التذكارية مع طلاب جماعة الهلال الأحمر بمدرسة قفط الثانوية المشتركة جاءوا للتبرع للمستشفى.

كما تفقد معرض هموم مشتركة المقام على هامش مهرجان السينما الإفريقية بقصر ثقافة الأقصر، والذي نفذه مجموعة من فناني الجنوب والذي فاز فيه اثنان من فناني ثقافة الأقصر بجائزتين، وزار كذلك قصر ثقافة بهاء طاهر، مشيرًا إلى افتتاح معرض دائم للكتاب بساحة القصر.