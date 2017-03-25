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وزير الآثار يشكّل لجنة للحفاظ على تراث وآثار الإسكندرية

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وزير الآثار يشكّل لجنة للحفاظ على تراث وآثار الإسكندرية وزير الآثار يشكّل لجنة للحفاظ على تراث وآثار الإسكندرية

مصراوي Masrawy

وزير الآثار يشكّل لجنة للحفاظ على تراث وآثار الإسك

الإسكندرية – محمد أحمد:
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة، للحفاظ على الآثار والتراث الخاص بالإسكندرية، وتطوير ما يمكن التعامل معه.
جاء ذلك في تصريح له، اليوم السبت، بحفل تأبين الدكتور مصطفي العبادي، صاحب فكرة إعادة أحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإنشاء مكتبة الإسكندرية الحديثة، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة الإسكندرية؛ والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية؛ وعدد كبير من أساتذة علم الآثار وأسرة الراحل.
ولفت إلى أن البعثة البولندية، كانت تجري أعمال الحفائر والمسح الأثري للكشف عن أهم الآثار اليونانية الرومانية بمنطقة كوم الدكة، وساهمت كذلك خلال سنوات سابقة في عملها بمصر في إنهاء ترميم بعض اكتشافاتها بالمسرح اليوناني الروماني بوسط المدينة.
وثمّن وزير الآثار، نجاح البعثتين الألمانية والأوروبية في الكشف عن 109 قطع أثرية مميزة، من تماثيل للملك أمنحتب الثالث والمعبودة "سمخت" بالأقصر، مبينا أن وزارة الآثار تدعم كافة البعثات الأجنبية التي تعمل بأنحاء ، للكشف عن كنوز جديدة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والتي لا تزال نسبة كبيرة منها لم يتم اكتشافها حتى الآن.

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