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بعد توقفه 6 سنوات.. "النمنم" يوافق على عودة "مهرجان طيبة الثقافي"

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بعد توقفه 6 سنوات.. "النمنم" يوافق على عودة "مهرجان طيبة الثقافي" بعد توقفه 6 سنوات.. "النمنم" يوافق على عودة "مهرجان طيبة الثقافي"

مصراوي Masrawy

حلمي النمنم وزير الثقافة

الأقصر – محمد محروس:

وافق حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم السبت، على عودة : "مهرجان طيبة الثقافي الدولي" في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، والذي توقف منذ 6 سنوات، ليتزامن مع احتفالات باختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

وقال حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر: "إن أدباء ومثقفي الأقصر تقدموا بمذكرة إلى السيد محمد بدر محافظ الأقصر، و السيد وزير الثقافة، تتضمن مجموعة من المقترحات والمطالبات بتعديل البرنامج الذي اقترحته وزارة الثقافة وزيادة فاعليته؛ و من أهم هذه المقترحات: عقد دورة جديدة من مهرجان طيبة الدولي ومهرجان الأوبت وأوبرا عايدة، وتنفيذ برنامج لمهرجانات القرى والنجوع، وعودة المسرح المكشوف إلى ساحة سيدي أبو الحجاج لتنفيذ البرامج عليه تحقيقًا للتواصل مع جماهير المدينة.

ووعد الوزير بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح المهرجان وتنفيذ مقترح خطة "الأقصر تقرأ " خلال العام 2017 من خلال مكتبات متنقلة تزور 50 قرية في المحافظة خلال العام بواقع قرية أو موقع كل أسبوع.

كان مهرجان طيبة الثقافي الدولي عُقدت آخر دوراته في يناير 2011، وتوقف بعدها بسبب عدم توفير التمويل اللازم رغم المطالبات المستمرة من أدباء الأقصر بعودته. ومن المنتظر تشكيل لجنة من أدباء الأقصر والجهات المعنية لوضع الخطط و آليات تنفيذ المهرجان، بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة الثقافة

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