بالصور.. تلميذ ابتدائي بالبحيرة يقطع عنق زميله بعد رفض "تغشيشه"

البحيرة – أحمد نصرة:

حرر والد تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بالحيرة، محضرا، اليوم السبت، يتهم فيه زميل نجله بمدرسة إفلاقة البلد، بإدارة مركز دمنهور، بطعنه بزجاجة مكسورة، متسببا في قطع غائر في عنقه بطول 15 سم، استوجب 37 غرزة.

ووفقا لأقوال التلميذ إبراهيم محمد يونس غلاب، 9 سنوات، في المحضر رقم 9052 جنح مركز دمنهور، أنه أثناء أدائه امتحان الميد تيرم في مادة التربية الدينية للصف الثانى الابتدائي، الإثنين الماضي، فوجئ بزميله "زياد"، يخطف ورقة الإجابة منه، وينقل محتواها إلى ورقته، وعندما اعترض، فوجئ بزميله يهدده، وبالفعل نفذ تهديده بعد الامتحان، وتتبعه في فناء المدرسة واعتدى عليه بزجاجة مكسورة في رقبته.

وقال والد التلميذ المعتدى عليه: "المدرّس لم يفعل شيئا لابني رغم شكواه من تهديد زميله في الامتحان، وعند نزوله طعنه زميله برقبة زجاجة، وظل إبراهيم يجري، وهو لا يشعر بنزيف الدماء من رقبته، حتى فقد وعيه، فنقله أحد أولياء الأمور لصيدلية مواجهة للمدرسة، ثم أخبرنا بعض زملائه فتوجهنا به إلى مستشفى دمنهور".

وأفاد تقرير طبي صادر عن المعهد الطبي القومي بدمنهور، حصل "مصراوي" على صورة منه: "بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، تبين وجود جرح قطعي بالجانب الأيسر من الرقبة طوله 15 سم".

من جهته، قال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الواقعة أحيلت للشؤون القانونية، لتوقيع عقوبات رادعة على أي طرف مقصر في الأمر، معلنا الاستعانة بتسجيلات كاميرات مراقبة خاصة بالمسجد المواجه للمدرسة.