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بالصور.. الإسماعيلية تستعد لبدء موسم حصاد وتوريد القمح

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مصراوي Masrawy

بدء موسم حصاد وتوريد القمحبدء موسم حصاد وتوريد القمح

بدء موسم حصاد وتوريد القمح (2)بدء موسم حصاد وتوريد القمح (2)

بدء موسم حصاد وتوريد القمح (3)بدء موسم حصاد وتوريد القمح (3)

بدء موسم حصاد وتوريد القمح (4)بدء موسم حصاد وتوريد القمح (4)

بدء موسم حصاد وتوريد القمح (5)بدء موسم حصاد وتوريد القمح (5)

بدء موسم حصاد وتوريد القمح (6)بدء موسم حصاد وتوريد القمح (6)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مجمع صوامع الغلال بالمنطقة الصناعية، في إطار استعدادات بدء موسم حصاد وتوريد القمح، المقرر له اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل.

اطمأن المحافظ على انتهاء جاهزية الصوامع لاستقبال توريدات محصول القمح، والانتهاء من اتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة تجهيزات كافة الصوامع وشون التخزين.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى توريد ما يزيد على 50 ألف طن من القمح المحلي، مع الأخذ في الاعتبار تلافي الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضي.

وأضاف أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، ومن المقرر بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق، الذي يستوعب نحو 60 ألف طن، إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية، التي تستوعب 36 ألف طن.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التوريد واستلام محصول القمح بصوامع المحافظة وتوابعها، اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل.

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