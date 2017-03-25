13 نصيحة تنقذ أطفالك من "مافيا الاختطاف".. تعرف عليها

دمياط – محمد إبراهيم:

قدم الدكتور إبراهيم السمان، مدير إدارة دمياط التعليمية، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور حتى لا تتكرر أحداث خطف الطلاب مجددًا، كان في مقدمتها تحذيره من الوقوف مع الغرباء في الشارع في حال سؤالهم عن أي عنوان، مضيفًا "نرجو أن يعلم أبناؤنا في المدارس الابتدائية والإعدادية ضرورة عدم تناول العصائر والمياه المعدنية المفتوحة وأن يهتم بشرائها من أماكن معروفة".

وحذر السمان، في تصريحات صحفية له، من الاستعانة بـ"مناديل" من أشخاص غير معروفين للطالب، كما شدّد على عدم مساعدة أي شخص مجهول حتى لو كان أعمى أو أعرج أو مشلول، على حد قوله، وتابع: "ضع الأمر لمن هم أكبر منك سنًا".

وأكد مدير إدارة دمياط التعليمية على أهمية الامتناع عن مساعدة أي شخص معاق للدخول للحمامات العامة أو حتى حمامات المساجد، وتضمنت نصائحه كذلك: "عدم تناول عصائر العلب الكرتون لأنها قد تحقن بمخدر رغم عدم فتحها، ويجب شراؤها من أماكن معروفة وليس من باعة جائلين، وعدم اللعب نهائيًا مع أناس غير معروفين بعد المدرسة أو الدروس".

وقال السمان: "يرجى من أولياء الأمور الاهتمام بعدم نزول الطفل الصغير من عشر سنوات بمفرده من المنزل، وعدم ركوب الأطفال وخصوصًا الفتيات في الابتدائي والإعدادي مع سائق وبجواره أحد من أصدقائه، وعدم ركوب (التوكتوك) الذي يحمل لونًا غير لون المتفق عليه، وهو اللون الأخضر، ومن الضروري سرعة أبناء المدينة بطلاء التوكتوك بلون موحّد".

واستطرد في تصريحاته: "إذا كان طفلك أقل من عشر سنوات وبمصاحبتك في فرح أو في السوق أو في حديقة عامة، لا تدعيه يغيب عن نظرك لثوانٍ، وعلى مدراء المدارس توجيه كلمة في طابور الصباح عن خطف الأطفال وتحذير أولياء الأمور".