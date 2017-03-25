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التموين: بدء استلام طلبات البدل فاقد والتالف والفصل الاجتماعي منتصف أبريل

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التموين: بدء استلام طلبات البدل فاقد والتالف والفصل الاجتماعي منتصف أبريل التموين: بدء استلام طلبات البدل فاقد والتالف والفصل الاجتماعي منتصف أبريل

مصراوي Masrawy

الدكتور علي المصيلحي وزير

كتبت - عايدة رضوان:

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البطاقات الذكية التي يتم إصدارها حالياً للمواطنين من حاملي البطاقات الورقية لبدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعي تقتصر على الطلبات المُقدمة حتى 31 ديسمبر الماضي.

وأعلن "المصيلحي" - خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت بمقر الوزارة - أنه سيتم بدء تلقي الطلبات الجديدة من حاملي البطاقات الورقية لاستخراج البطاقات الذكية لبدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي منتصف أبريل المقبل، على أن يتم فصل الطلبات الجديدة عن الطلبات القديم والمقدمة حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم نظر الطلبات الجديدة عقب الانتهاء من استخراج كافة البطاقات الذكية للطلبات المقدمة حتى نهاية ديسمبر 2016

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مصراوي Masrawy

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