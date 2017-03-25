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الكنيسي: نقابة الإعلاميين تحولت من مجرد حلم مراوغ إلى واقع حي

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الكنيسي: نقابة الإعلاميين تحولت من مجرد حلم مراوغ إلى واقع حي الكنيسي: نقابة الإعلاميين تحولت من مجرد حلم مراوغ إلى واقع حي

التحرير

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قال حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين إنَّ اللجنة التأسيسية التي شُكِّلت لمباشرة إجراءات تأسيس النقابة قررت عقد أول مؤتمر بنقابة الصحفيين لتؤكد أنَّ بين النقابتين علاقة توأمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التأسيسية بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنَّ اليمين القانوني الذي حدّد في مشروع القانون هو "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي مهنتي بأمانة وألتزم بتقاليدها وأخلاقيتها".

وأوضح أنَّ قانون نقابة الإعلاميين يضمن التزام الأعلامي بما لا يخل بكرامته ولا كرامة النقابة.

وأشار إلى أنَّ المبادئ العامة لقانون نقابة الإعلاميين تؤكِّد أنَّ النقابة تمثل المرجعية المهنية للأداء الإعلامي، مشدِّدًا على أنَّ الإعلامي هو من يشارك فكريًّا في صياغة مضمون شكل المادة الإعلامية.

وأوضح الكنيسي أنَّ القانون يضمن علاقة متوازنة بين الإعلامي وجهة العمل التي يتعاقد معها، منوِّهًا بأنَّه يلزم جهة العمل بصياغة ميثاق عمل، متابعًا: "نقابة الإعلاميين تحولت من مجرد حلم مراوغ إلى واقع حي".

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التحرير

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