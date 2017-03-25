بالفيديو.. وزير القوى العاملة: ملتقيات الشباب حققت 65% نسبة توظيف

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنَّ الوزارة تعاقدت مع محافظات الجمهورية لعقد ملتقيات توظيف، من أجل القضاء على البطالة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "EXTRA NEWS"، اليوم السبت، أنَّ ملتقى توظيف الأقصر الذي تمَّ افتتاحه اليوم يهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكِّدًا أنَّ ملتقيات الشباب تحقق نسب تشغيل 65%.

وأشار إلى افتتاح ملتقى للتوظيف يوم الثلاثاء المقبل في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنَّ العمل يكون عن طريق المرحلة الأولى وهي التدريب ثمَّ بدء العمل الوظيفي.