أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالفيديو.. وزير القوى العاملة: ملتقيات الشباب حققت 65% نسبة توظيف

Google+ Print
بالفيديو.. وزير القوى العاملة: ملتقيات الشباب حققت 65% نسبة توظيف بالفيديو.. وزير القوى العاملة: ملتقيات الشباب حققت 65% نسبة توظيف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنَّ الوزارة تعاقدت مع محافظات الجمهورية لعقد ملتقيات توظيف، من أجل القضاء على البطالة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "EXTRA NEWS"، اليوم السبت، أنَّ ملتقى توظيف الأقصر الذي تمَّ افتتاحه اليوم يهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكِّدًا أنَّ ملتقيات الشباب تحقق نسب تشغيل 65%.

وأشار إلى افتتاح ملتقى للتوظيف يوم الثلاثاء المقبل في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنَّ العمل يكون عن طريق المرحلة الأولى وهي التدريب ثمَّ بدء العمل الوظيفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة