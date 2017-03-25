والي: أوافق على فرض ضريبة جديدة على «الشقق المغلقة»

التحرير

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بخصوص الشقق المغلقة، بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة، بدفع 10 أضعاف القيمة الإيجارية، أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً.

وأوضح والي في تصريحات لـ«التحرير»، أنه يوافق على ذلك المقترح بنسبة 100% لأن البلد في حاجة إليه في ظل أزمة الإسكان التي نعاني منها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه لا أزمة لدى من يحتفظون بشقق لأبنائهم، حيث يمكنهم تأجيرها لحين مجيء موعد استخدامها من قبل الأبناء، والأمر كله في عدم اغلاق الشقق الثانية للملاك في ظل وجود مواطنين في حاجة إليها.

وكان أبو شقة قال إن مشروع القانون الذي أعده سيساعد في حل أزمة الإسكان في مصر نظراً لوجود 10 ملايين شقة مغلقة في مصر دون سكن، موضحًا في بيان أصدره الخميس الماضي، أن القانون يلزم أي مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بمقترح إغلاق المحلات في مواعيد رسمية، قال والي إن البلد في حاجة لهذا الأمر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استخدام الطاقة طوال اليوم لمدة 24 ساعة، ولا يوجد مكان في العالم كله يعمل لمدة 24 ساعة.

وأوضح النائب أن أحد المقترحات المقدمة أن يكون استهلاك الطاقة بالمحلات بعد الساعة الثامنة مختلفاً عما قبل وذلك تقليلاً وترشيدًا لمعديلات استهلاك الطاقة في مصر.