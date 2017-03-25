«التموين»: ضخ 160 ألف طن سكر ودقيق وأرز خلال شهر رمضان

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لاستقبال شهر مضان، مؤكدًا وضع خطة تتضمن إقامة مجموعة من المعارض والشوادر بكل المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات التابعة لها، وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المحافظات.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، توفير كمية كبيرة من السلع الأساسية، وعرض وزير التموين الكميات التي ستعرض في المنافذ الحكومية، وتشمل 160 ألف طن سلع، تتضمن 59 ألف طن سكر، و21500 طن دقيق و77 ألف طن أرز و2008 أطنان مكرونة، إضافة إلى توفير 848 ألف كرتونة زيت طعام، و205 آلاف كرتونة مسلي طبيعي وصناعي، و15600 كرتونة زبدة مستوردة و1400 طن عدس وفول ولوبيا، وما يقرب من 52 ألف كرتونة عصائر معلبات.

وأعلن المصيلحي توفير ياميش رمضان في المجمعات بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و15% عن الأسواق، مؤكدًا توفير 109 أطنان قمر الدين، و117 طن زبيب، و643 طن عجوة، و78 طن تين، و405 أطنان فول سوداني، و84 طن مكسرات مختلفة، و28 طن مشمشية، 26 طن قراصيا، و54 طن جوز هند.

وأوضح الوزير، أن الشركات وفرت 12750 ذبيحة كندوز وبتلو وضاني، و2350 طن لحوم مجمدة بأنواعها، و6860 طن دواجن مجمدة، و435 طن مجزءات دواجن (أوراك)، و116 طن أسماك طازجة ومجمدة.