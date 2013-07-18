الباعة الجائلون يحتلون شوارع "كفر الشيخ" بمنتجات مجهولة المصدر

تحولت مدينة كفر الشيخ منذ بداية شهر رمضان المبارك، لمنطقة عشوائية بعد انتشار الباعة الجائلين بكافة أرجاء المدينة سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية، وأغلقوا منطقة المزلقان سواء شرق المدينة أو غربها ووسطها، وتحدى الباعة الجائلون كل الأجهزة الحكومية فى ظل غيابها الواضح. ومن

> ومن جهته أكد محمد السيد عمر "محامى" أن تراكم الباعة الجائلين بالشوارع أعاق حركة المرور، وأن ما يتم بيعه من أسماك ولحوم والمخللات والمشروبات والعصائر مجهولة المصدر، ولا يعرف أحد من المشترين مصدرها ومدى صلاحيتها فى ظل غياب لمفتشى التموين.

وأشار أحمد غنيمى "موظف بالشئون الاجتماعية" إلى أن شوارع غرب المدينة أغلقت تماما لذلك يجد الموظفون صعوبة للوصول لمواقع عملهم وعندما يعترضون على هذا الوضع يسمعون ما لا يطيقوه أحد من كلمات بذيئة.

وواصل أن المحافظة ليس لها محافظ الآن ومعظم مجالس المدن متوقفة عن العمل ولا توجد إزالة للإشغالات، لذلك يستغل الباعة الجائلين عدم السيطرة على الشوارع من قبل الأمن ومن قبل المحافظة ومجلس المدينة.