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ليفربول وتشيلسي يراقبان مدافع جديد

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ليفربول وتشيلسي يراقبان مدافع جديد ليفربول وتشيلسي يراقبان مدافع جديد

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن الإنجليزي "بينجامين جيمس جيبسون" المعروف بـ بن جيبسون، مدافع فريق ميدلزبره، يعد محط أنظار العديد من أندية البريميرليج، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن ناديي ليفربول وتشيلسي يدخلان سباق ضم جيبسون صاحب الـ 24 عامًا، بعد تقديمه أداء رائع مع البورو هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأشارت ميرور إلى أن بن جيبسون سيكلف خزينة كلا الناديين نحو 25 ملايين جنيه استرليني.

يذكر أن أعلن الاتحاد الإنجليزي، أن جاريث ساوثجيت، مدرب ، استدعى بن جيبسون، لخوض مواجهة ليتوانيا بتصفيات المونديال، التي ستقام غدٍ الأحد في إستاد ويمبلي، بدلاً من كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد المصاب.

ولم يخض جيبسون، 24 عامًا، أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، لكنه لعب مع منتخب الشباب، تحت 21 عامًا بقيادة ساوثجيت.  

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