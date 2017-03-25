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سيميوني يرفض ضم نجله لأتلتيكو مدريد

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سيميوني يرفض ضم نجله لأتلتيكو مدريد سيميوني يرفض ضم نجله لأتلتيكو مدريد

التحرير

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رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فكرة التعاقد مع ابنه جيوفاني سيميوني مهاجم جنوى الإيطالي وفقًا لما ورد عن موقع "فوتبول إيطاليا".

وقال سيميوني في تصريحاته للموقع الإيطالي "ستكون تضحية كبيرة، وكرة القدم لا يجب أن تكون كذلك. جيوفاني يعيش موسم رائع في جنوى، وتسجيل 11 هدفا في إيطاليا في الموسم الأول ليس سهلًا".

وأضاف "التفكير في ضم جيوفاني لفريقي يعني إعطائه مسئولية كبيرة وهي الخطوة التي ستكون غير جيدة له".

وتابع مدرب أتلتيكو مدريد "هو لاعب يمتلك مميزات كثيرة والتي أحبها كثيرًا، ومع العمل والاجتهاد سيصبح لاعبًا عظيمًا، لكن ليس مع فريقي، هناك العديد من الأندية التي ستعطيه فرصة كبيرة".

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التحرير

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