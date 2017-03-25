كوستا: أشعر بالثقة الكبيرة مع لوبيتيجي

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توجه مهاجم تشيلسي دييجو كوستا، بالشكر إلى مدرب المنتخب الإسباني الحالي جوليان لوبيتيجي، على إعادة الثقة الدولية له من جديد، وذلك بعد ظهوره السيء في مونديال 2014 إلى جانب استبعاده من تشكيل إسبانيا الذي شارك في اليورو الأخير في فرنسا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح كوستا في تسجيل هدف منتخب إسبانيا الرابع في شباك إسرائيل أمس، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وأشار مهاجم تشيلسي أنه من الهام للغاية لأي لاعب بأن يشعر بثقة مدرب تجاهه.

وأوضح كوستا بأنه يشعر بالراحة الآن وتزداد ثقته في نفسه ويتطور مع المنتخب مباراة بعد الأخرى.

يذكر أن إسبانيا تتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن إيطاليا، وستواجه المنتخب الفرنسي وديا يوم الثلاثاء المقبل في باريس.