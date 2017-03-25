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أرسين فينجر يجدد عقده مع أرسنال

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أرسين فينجر يجدد عقده مع أرسنال أرسين فينجر يجدد عقده مع أرسنال

التحرير

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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت، أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أجرى محادثات مع إدارة الجانرز هذا الإسبوع، لتجديد عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن فينجر صاحب الـ 67 عامًا، الذي سينتهي تعاقده مع الفريق هذا الموسم، سيجدد تعاقده مع أرسنال لمدة موسمين، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحادثات قائمة بين إدارة الفريق وفينجر، ولكن لم يُوقع بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت ميرور إلى أن فينجر يقضي الإسبوع الدولي في باريس، ولكنه يتواصل بشكل منتظم مع إدارة الأرسنال حول تجديد العقد، والإدارة مهتمه ببقائه أيضا

الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 50 نقطة، بفارق 19 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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