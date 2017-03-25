​القوى العاملة: ملتقيات توظيف الوزارة حققت 65% من فرص العمل المعروضة

كتبت- نورا ممدوح:

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، ملتقي التشغيل يوفر 3000 فرصة عمل، في 41 شركة بوظائف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والخدمات السياحية والفندقية، والخدمات اللوجستية، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية، وشون بيود مدير الشئون الدولية بكندا لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير القوي العاملة، أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة، تعد من أهم الفعاليات في سبيل ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب، والتي ظهرت جليا في الملتقيات التي تم تنفيذها من بداية 2016 وحتي الآن، حيث نفذت مديريات القوي العاملة بمحافظات عددًا من المتلقيات في القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، والمنوفية، حققت ما يزيد عن 65% من فرص العمل التي طرحت بها.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتاح للشباب في ملتقي الأقصر فرص للحصول على تدريب لزيادة القابلية للتوظيف، وفرص تمويل للمشروعات من خلال 12 مؤسسة تدريب ومقدمي خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دورات تعليمية مُصممة لمساعدة الحضور للاستفادة القصوى مما يقدمه ملتقى التوظيف

وتفقد الوزير الملتقى وعملية تقديم الشباب علي فرص العمل المتاحة، ونوع الوظائف والمزايا التى تقدمها الشركات من تأمينات اجتماعية وصحية ومواصلات ، مؤكدا ضرورة وضع حد أدنى مناسب للأجور لا يقل عن 1200 جنيهًا، مشيرًا إلى أن اهتمام الشركات بالعاملين ماديا ومعنويًا ينعكس بشكل إيجابي على الأداء في العمل والإنتاج.

وأكد سعفان، استعداد الوزارة للتعاون من خلال التنسيق بين الوظائف المطلوبة والدورات التدريبية من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة في محافظات مصر لتدريب وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، كما استمع الوزير لبعض راغبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا توافر فرص عمل مناسبة لهم.

ومن جانبه أعلن محافظ الأقصر، إنشاء معرض دائم لعرض بعض المنتجات الفنية والتشكيلية مجانا، تشجيعا للشباب على الإنتاج ، مبديا استعداده التام لتذليل أى عقبات أمام الشباب أو الشركات بالملتقى .

يقام الملتقي بمكتبة مصر العامة بالمحافظة على فترتين من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً ومن الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.